Проценко: Вакцинация защищает не от заражения, а от смерти

Денис Проценко заявил, что вакцинация защищает не от заражения, а от смерти Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции защищает не от заражения, а от смерти.

- Будет вакцина, мы меньше будем лечить тяжелых случаев, потому что идея вакцинации – это не предотвращение инфицирования. Инфицирование предотвращает социальная дистанция, масочный режим, но вакцинация увеличивает шансы выживания, минимизирует риски тяжелого течения, минимизирует нагрузку на систему здравоохранения. Но самое главное, если говорить о пациенте и истории, когда пациент в центре внимания, мы понимаем, что риски его тяжелого течения, риски смерти снижаются многократно, — сказал Проценко kp.ru.

Ранее Денис Проценко назвал спекуляциями утверждения антипрививочников о том, что из-за вакцинации против коронавируса можно заболеть COVID-19. По его словам, подобные «тезисы» противоречат банальной логике.