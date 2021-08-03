Губернатора Нью-Йорка 11 часов допрашивали по делу о сексуальных домогательствах

Эндрю Куомо Фото: REUTERS

Расследование показало, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо позволял недопустимое поведение в отношении женщин. Такое заявление сделала генеральный прокурор штата Летиции Джеймс.

Допрос, который проходил в офисе генерального прокурора, длился около 11 часов. Губернатора Нью-Йорка допрашивали в связи с расследованием о многочисленных случаях сексуальных домогательств.

Прокурор объявила о начале расследования после многих обвинений в адрес Куомо со стороны его советников и помощников. Против губернатора подали заявление две его бывшие советницы - Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан.

Беннет сообщила, что Куомо приставал к ней, задавая ей вопросы о сексуальной жизни, заявив о своей готовности встречаться с молодыми девушками. Бойлан обвинила губернатора в домогательствах, выразившихся в форме «нежелательного поцелуя».

Сам Куомо заявил, что сожалеет по поводу своих высказываниях, но отрицает, что «когда-либо совершал физический контакт» без согласия другого человека. В офисе губернатора Нью-Йорка сообщили, что расследование проводится независимыми экспертами и призвали не политизировать данный процесс.