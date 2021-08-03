Захарова: Россия никогда не бросит Донецк и Луганск

Мария Захарова заявила, что Россия никогда не бросит Донецк и Луганск Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ никогда не бросит жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Заявление было сделано на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

- Я единственно могу повторить слова руководства нашей страны, что ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит. И речь идет в первую очередь о людях, которых будут поддерживать, и поддержка эта не останавливалась ни на минуту, еще раз подчеркну, ни на минуту за все эти годы, — сказала она.

Захарова также назвала несправедливыми обвинения в том, что Россия сделала недостаточно для помощи жителей республик. Она заявила, что "и политически, и экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески" было сделано очень много.

Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что для разрушения выстроенной Киевом информационной блокады Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы республики Донбасса могли быть услышанными на мировой арене. РФ помогла объективно излагать то, что на самом деле происходит в ДНР, ЛНР и минском процессе, добавила она.