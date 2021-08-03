Четыре танкера у берегов ОАЭ потеряли управление

у берегов ОАЭ четыре танкера потеряли управление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре танкера в Оманском заливе примерно в одно и то же время передали сообщение о том, что они потеряли управление. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Уведомление поступило от судов Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss. Сейчас они находятся у берегов Фуджейры, Объединенных Арабских Эмиратов. У всех кораблей отказали спутниковые треккеры.

Как передает Reuters, власти ОАЭ не сразу признали случившееся, несмотря на показание средства слежения за судами MarineTraffic.com.

Напомним, 23 марта огромный контейнеровоз длиной в 400 метров из-за песчаной бури сел на мель, полностью перегородив Суэцкий канал. Шесть суток ушло на снятие корабля с мели. Достичь успеха смогли при помощи операции по углублению дна. С мели судно сняли только 29 марта. За это время в очередь на проход выстроились 422 корабля, пробка растянулась почти до Индии.