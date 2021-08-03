Роспотребнадзор направил иски из-за нарушений на матче за Суперкубок России по футболу в Калининграде

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области направило в суд два исковых заявления о нарушении санитарно-эпидемических норм. Речь идет о периоде действующих ограничений из-за коронавируса во время проведения матча за Суперкубок России по футболу 17 июля.

Отмечается, что в тот день на местном стадионе в Калининграде играли команды петербургского "Зенита" и московского "Локомотива" (3:0).

- Факт обращения ведомства в суд мы не отрицаем, - рассказали ТАСС в калининградском управлении Роспотребнадзора.

Стадион "Калининград" был возведен в городе к чемпионату мира 2018 года, он может вместить в себе более 35 тысяч болельщиков. На игре "Зенит" - "Локомотив" побывали 16 388 зрителей.