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Политика4 августа 2021 10:41

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины

Мужчина заявил, что намерен захватить здание
Абдулла ШАКИРОВ
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Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины.

На видео, опубликованном в социальных сетях, мужчина заявил, что намерен захватить здание кабинета министров. Он призывает сотрудников правительства вывести людей и грозится дернуть чеку. По его словам, в прошлом он служил сапером.

Тем временем источник в МВД Украины сообщил "Стране.ua", что мужчина был сапером батальона "Айдар"*. Как полагают правоохранители, граната у него настоящая.

В 13:00 по московскому времени в здании должно состояться заседание правительства.

*Организация, запрещенная в России

Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины