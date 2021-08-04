Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании правительства Украины.

На видео, опубликованном в социальных сетях, мужчина заявил, что намерен захватить здание кабинета министров. Он призывает сотрудников правительства вывести людей и грозится дернуть чеку. По его словам, в прошлом он служил сапером.

Тем временем источник в МВД Украины сообщил "Стране.ua", что мужчина был сапером батальона "Айдар"*. Как полагают правоохранители, граната у него настоящая.

В 13:00 по московскому времени в здании должно состояться заседание правительства.

*Организация, запрещенная в России