Угрожавшего взорвать гранату в здании правительства Украины задержали Фото: Shutterstock

Угрожавший взорвать гранату в здании правительства Украины задержан.

В полиции сообщили, что задержанный в здании кабмина мужчина был вооружен боевой гранатой.

Местное телевидение также передает, что на место происшествия прибыли взрывотехники. По данным СМИ, весь квартал сейчас оцеплен силовиками.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале предположил, что возможно будет штурм здания правительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, все произошло в среду, 4 августа. Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале сообщило, что правоохранительные органы начали спецоперацию, и с мужчиной ведутся переговоры, на месте работает руководство Национальной полиции и полиции Киева. Отмечалось, что в случае отказа добровольно сдаться к угрожающему взорвать гранату будут применены «полицейские меры, предусмотренные законом».