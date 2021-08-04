"Талибан"* взял ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана Фото: REUTERS

«Талибан»* взял на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана в Кабуле генерала Бисмиллы Хана Мохаммади, когда погибли восемь и пострадали 20 человек.

Как заявил представитель талибов* Забиулла Муджахед, после нападения на дом главы Минобороны «Талибан»* продолжит атаки на чиновников Афганистана.

«Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», - написал представитель талибов* на своей странице в Twitter.

Напомним, в минувший вторник, 3 августа, телеканал 1TV сообщил о подрыве автомобиля в столице Афганистана, городе Кабул, около дома министра обороны страны. В момент взрыва главы ведомства в доме не было, а его семью удалось эвакуировать. По некоторым данным, в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди, однако силы безопасности смогли дать им отпор, после начала перестрелки с ними.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация