В Японии выявлен максимум случаев заражения коронавирусом с начала пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в Японии выявили 14,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Как передает телеканал NHK на основании данных с мест и статистики Минздрава Японии, с начала пандемии в стране коронавирусной инфекцией заболели 972 тысячи человек. Жертвами вируса стали 15,2 тысячи человек

Кроме того, новый максимум зарегистрировали в Токио, где за минувшие сутки выявили 4 166 новых случаев заражения. В среднем рост заболеваний за неделю составил 178%.

В японской столице отмечена нехватка мест для больных средней тяжести и с легкими симптомами заболевания. В тяжелом состоянии находятся 115 человек. С 15 июля количество тех, кто вынужден оставаться на лечении дома, возросло в 11 раз и сегодня превышает 10 тысяч человек.

Максимальное число случаев коронавирусом за сутки с начала пандемии зарегистрировали и в соседних с Токио префектурах – в Сайтаме, где заболели 1 200 человек, в Тибе (840) и в Канагаве (1484). На Окинаве число инфицированных впервые превысило 600.