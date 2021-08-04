СберМаркет: в Москве стали покупать меньше шоколада и больше ЗОЖ-сладостей Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Москвы в последнее время стали покупать меньше шоколада и больше ЗОЖ-сладостей. Так, доля шоколада в корзине жителей российской столицы уменьшилась за последний год на десять процентов и в настоящее время составляет 11 процентов от всех продуктов в корзине. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров на дом СберМаркет.

По мнению экспертов, такая тенденция может быть связана с ростом цен на продукцию: в среднем по стране 100-граммовая плитка молочного шоколада за год подорожала на 26 процентов, черного и темного – на 28 процента.

Доля ЗОЖ-сладостей выросла на один п.п. и составила 16 процентов, по этому показателю Москва лидирует среди других городов России. Например, в Санкт-Петербурге этот показатель на уровне четырех процентов.

Спрос на шоколад снизился в городах-миллионниках с 21,3 до 13,1 процента. В целом по стране его популярность не изменилась: разница составила -0,5 п.п. год к году. При этом спрос на продукты без сахара за это время вырос почти на 6 п.п. Чаще всего жители Москвы стали покупать леденцы без сахара, протеиновое мороженое, батончики без сахара, пастилу без сахара, а также протеиновые батончики и печенье.

Москвичи, которые продолжают отдавать предпочтение обычному шоколаду, в первую очередь смотрят в сторону молочного: доля такой сладости среди всех видов шоколада составляет десять процентов. На втором месте – белый шоколад, на третьем – темный и горький.

Тренд на здоровый образ жизни, набирающий оборот в последние годы, способствовал росту спроса на альтернативный шоколад, несмотря на общее снижение доли шоколада в корзинах.

В текущем году жители России купили шоколад в СберМаркете на общую сумму более 113,7 миллиона рублей. При это в аналогичный период прошлого года траты россиян на шоколад всего составили 54,7 миллиона рублей.