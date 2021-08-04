ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавирусной инфекции до конца сентября текущего года. С таким предложением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как сообщил глава ВОЗ, мировое сообщество должно установить мониторинг на бустерные прививки от COVID-19 по меньшей мере до конца сентября для того, чтобы направить высвободившуюся дозу препаратов в государства с низкими доходами.

«ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября», - заявил он.

По его словам, такие меры позволят направить больше вакцины от коронавируса в страны с низкими доходами, испытывающими нехватку в препаратах. В итоге это поможет обеспечить достижение поставленной ранее в ООН цели – вакцинировать от COVID-19 не менее 10 процентов населения всех стран мира до конца сентября.

Гебрейесус напомнил, что в мае в странах с высокими доходами на каждые 100 жителей приходилось примерно 50 доз вакцины, а сегодня – «почти 100 доз» на 100 жителей.

«Мы не можем согласиться с тем, чтобы страны, которые уже использовали большую часть глобальных поставок вакцины, использовали бы ее еще больше, в то время как большинство наиболее уязвимых людей в мире остаются незащищенными», - заявил он, признав, что сегодня многие страны желающих защитить свое население от штамма коронавируса «дельта»

Гендиректор ООН отметил, что на сегодняшний день в мире сделано свыше 4 млрд прививок. «Более 80% вакцины ушло в страны с высокими и средними доходами, хотя на них приходится менее половины мирового населения», - добавил он.

При этом специалисты ВОЗ полагают, что мораторий, вероятно, необходимо будет продлить и далее для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей во всем мире до конца этого года.