Forbes назвал Рианну долларовым миллиардером и богатейшей певицей в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Forbes включил певицу Рианну в список долларовых миллиардеров. Согласно данным издания, на сегодняшний день состояние артистки составляет 1,7 миллиарда долларов.

По данным Forbes, певице принадлежит 50 процентов доли в косметическом бренде Fenty Beauty, общая стоимость которого издание оценивает в 2,8 миллиарда долларов.

Кроме того, Рианна владеет 30 процентами компании по производству нижнего белья Savage X Fenty, которая целиком стоит около миллиарда долларов. Таким образом, доля артистки стоит примерно 300 миллионов.

Издание также отмечает, что Рианна с 2016 года не выпускала новых альбомов, поэтому сегодня отчисления, которые она получает как певица, составляют незначительную часть ее состояния.

Раинна стала второй в списке самых богатых женщин шоу-бизнеса. На первом месте оказалась ведущая Опра Уинфри, чье состояние Forbes оценивает в 2,7 миллиарда долларов.