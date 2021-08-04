ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить своих наблюдателей на выборы в Государственную думу в России. Соответствующее решение в среду, 4 августа, было опубликовано на сайте международной структуры.

«ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на грядущие выборы в Думу из-за ограничений, введенных властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами», - говорится в сообщении руководителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Как заявил глава БДИПЧ Маттео Мекаччи, для организации наблюдений нужна «возможность самостоятельно определять необходимое число наблюдателей». По его словам, решение о том, чтобы не направлять наблюдателей, сделало неизбежным «не связанное с пандемийными мерами требование российских властей ограничить число наблюдателей», которых организация может отправить.