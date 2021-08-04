Россиянка убита на юге Испании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юге Испании была убита гражданка России. В совершении преступления подозревают 53-летнего сожителя женщины, который после убийства пытался избавиться от тела. Об этом в среду, 4 августа, пишет газета Mundo.

Россиянку убили в поселке Ринкон-де-ла-Виктория в провинции Малага. В минувший понедельник служба экстренной помощи получила сигнал от очевидца о том, что мужчина пытается запихнуть в багажник автомобиля в гараже тело женщины. Прибыв на место, правоохранители нашли пятна крови на полу. Через час поступило сообщение о найденном трупе недалеко от дороги в районе муниципалитета Нерха. Убитая была в одном нижней белье, по всему телу были ожоги.

Полиция задержала местного жителя, которому принадлежит гараж и автомобиль. В машине нашли паяльную лампу. Испанец признался, что с ее помощью пытался избавиться от трупа.

По информации издания Diario Sur, убитую зовут Оксана. 36-летняя россиянка уже давно жила в Испании, получила гражданство.

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со случившимся в Twitter, отметив, что обществу необходимо совместными усилиями остановить насилие в отношении женщин.