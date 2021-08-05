Юрист рассказал, в каких случаях к россиянам могут прийти с проверкой квартир Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Любая проверка в жилых квартирах осуществляется только при наличии веских оснований и специальных документов, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Поскольку проверка жилого помещения затрагивает конституционные права россиян, даже самые серьезные силовые органы должны иметь постановление для ее проведения. Тем не менее часто к гражданам наведываются без приглашения и предупреждения коммунальные службы и иные организации, что доставляет неудобства собственникам квартир. При этом о проверке приборов учета службы обязаны предупреждать минимум за 14 дней, сообщил юрист агентству «Прайм».

«Гражданин может не согласиться с предлагаемой датой и назвать свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки», – пояснил адвокат.

По его словам, представители управляющей компании имеют право для осмотра квартир по согласованию с собственником не чаще одного раза в месяц. Он отметил, что в случае, когда договориться о визите не удалось, но проверяющие все же пришли, то требовать впустить в квартиру они, вероятнее всего, не станут, но могут обратиться в суд. В таких ситуациях суд чаще всего встает на сторону проверяющих и обязывает граждан обеспечить допуск в квартиру, сообщил Миронов.

Когда в жилье пытаются попасть аварийные службы, чтобы ликвидировать ЧП, они по закону не имеют право проникать в квартиры силовыми методами. Вместе с тем, если произошла авария, то препятствующему их проникновению в квартиру придется возместить ущерб от аварии, добавил юрист.