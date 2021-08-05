Турбизнес России ожидает роста авиаперелетов на курорты Египта Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Туристические поездки в Египет из России могут возрасти благодаря расширению столичной квоты и запуску рейсов из регионов, сообщили источники в туристической отрасли.

В августе, вероятно, будут открыты чартерные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. В этом случае туристический поток будет определяться не ситуацией с коронавирусом, а спросом у россиян и готовностью авиакомпаний и туроператоров осуществлять поездки, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он отметил, что большинство россиян предпочитают летать в Египет осенью.

Как считает эксперт, туроператоры будут предлагать клиентам замены тех туров, которые не состоялись из-за пандемии. Это будет способствовать увеличению регулярных рейсов на курорты Египта, считает он. В тоже время в Tez Tour отмечают снижение спроса на эти направления, поскольку туроператор не предоставляет прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

По словам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, в месяц с учетом всех перелетов, в том числе транзитных через Каир, Египет могут посещать 50-60 тысяч россиян. Он подчеркнул, что это крайне мало, так как спрос на туры в сентябре возрастет, и потенциальный турпоток в Египет оценивается в 100-150 тысяч человек. Более того, после окончания бархатного сезона популярность египетских курортов будет возрастать, поскольку будут закрыты Таиланд, Вьетнам, Индия, Индонезия, а на такие направления как Доминикана или Куба будут действовать квоты, сказал Горин.

Вице-президент АТОР полагает, что если бы не квоты, то до конца 2021 года в Египет могли бы попасть до миллиона россиян. Если же чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх не будут открыты в сентябре, под влиянием высокого спроса стоимость туров увеличиться, добавил он.

Как ранее писал kp.ru, Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю на каждом из маршрутов.