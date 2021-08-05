Минпромторг сообщил о риске дефицита иммуноглобулина в России Фото: Правительство Хабаровского края

В регионах России существует вероятность дефицита иммуноглобулина, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Сообщения о нехватке препарата поступают в ведомства из регионов. Минпромторг уведомил Росздравнадзор о риске дефицита, пояснив, что нехватка лекарства может возникнуть из-за низкой предельной отпускной цены иммуноглобулина при закупках, передают «Известия».

Как рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, дефицит препарата в мире повлекла нехватка плазмы крови. По его словам, активность доноров упала, вследствие чего производителям не хватает сырья. Кроме того, он сообщил, что заболеваемость коронавирусом увеличила спрос на иммуноглобулин.

«России нужно перерегистрировать предельные отпускные цены, а также наращивать отечественное производство иммуноглобулина. Сейчас российского производства недостаточно», – считает академик.

Дефицит препарата наблюдается в 80% регионов страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Нижегородской, Астраханской, Ленинградской и Московской областях, Башкортостане и Чувашии.

Как писал сайт kp.ru, производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших стартовало в России в июне 2021.