11 осужденных на смертную казнь могут скоро выйти из российских тюрем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в исправительных колониях особого режима содержатся 538 осужденных, которые были приговорены к смертной казни. Но в порядке помилования части из них высшую меру наказания заменили на 25-летний срок.

Мораторий, позволяющий это сделать был принят 16 апреля 1997 года, но сокращается срок только в исключительном порядке, по решению суда.

В итоге 11 заключенных получили положительное заключение и могут выйти на свободу в ближайшие пару лет.

В последний раз в России приговор о казни был приведен в исполнение в 1996 году, но суды еще несколько лет выносили решение, которое уже не могло быть реализовано.

- Практически все осужденные совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений, - рассказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

В судебном департаменте при Верховном суде РФ поделились статистикой: в 1997 году к смертной казни было приговорено 106 человек, в 1998-м - 116 человек, в 1999-м - 18 человек.

Статья 59 УК РФ объясняет, что смертная казнь в качестве исключения может назначаться только за особо тяжкие преступления, посягающие на человеческую жизнь.

Подобные решения не применяются к женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет. В порядке помилования он может быть заменен пожизненным лишением свободы или на срок 25 лет.