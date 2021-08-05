Россиянам рассказали, сколько земли приходится на каждого жителя страны. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Россиянам рассказали, чем богата территория нашей страны. Общая площадь составляет 1713 млн гектаров, из них в собственности населения находится 111 млн.га. 50 млн га -относятся к «особо охраняемым территориям и объектам» - это заповедники, курорты и тд.

На 382 млн. приходится на сельхозугодья. Промышленные и транспортные объекты занимают 18 млн.га, а населенные пункты раскинулись на 21 млн га.

Большая территория России покрыта лесами – 65,8%, а площадь воды составляет 1,6%, сообщает «Российская газета».

Чтобы было удобнее представить размах России, можно провести аналогию с размером Красной площади. Если выделить каждому россиянину по земельному наделу, то на человека придется участок, равный 40% территории главной площади страны.

88 млн га – это «земли запаса», фонд который используется для перераспределения и покрытия возникающих нужд.

Абсолютное большинство всех земель - у государства. У населения - только 6,5% от общей массы -111 млн га. Получается, по 0,75 га на каждую живую душу, сообщает телеканал "360".