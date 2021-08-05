Памфилова предложила ОБСЕ пересмотреть решение не наблюдать за выборами в России Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Центральная избирательная комиссия РФ сожалеет о решении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не направлять своих наблюдателей на сентябрьские выборы в России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы направили им соответствующее письмо о том, что есть еще время передумать», – сообщила она «Интерфаксу».

Как отметила Памфилова, отсутствие представителей ОБСЕ никак не скажется на легитимности выборов. Вместе с тем она подчеркнула, что мнение международных наблюдателей имеет большое значение для России, но самое важное – это мнение россиян.

«На легитимность выборов может повлиять только отношение наших граждан к выборам, и то, как обеспечен контроль со стороны общества за ходом выборов», – сказал председатель ЦИК.

Ранее ОБСЕ заявила, что не сможет направить своих наблюдателей на выборы в Государственную думу РФ.

В интервью сайту kp.ru Памфилова заявляла, что голосовать «на пеньках» Россия не будет.