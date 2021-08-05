Эксперт перечислил преимущества кнопочных телефонов перед смартфонами

Эксперт назвал преимущества кнопочных телефонов Фото: pixabay.com

Современные кнопочные телефоны обладают рядом преимуществ перед смартфонами, из-за чего спрос на такие гаджеты продолжает сохраняться на довольно высоком уровне. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

«С точки зрения безопасности можно сказать, что смартфон — это локальное устройство, которое имеет доступ к фотографиям и различному контенту, к банковским данным. А кнопочный телефон — это обыкновенная «звонилка», не имеющая дополнительных возможностей и конфиденциальной информации о владельце», — цитирует эксперта Газета.ru.

Кроме того Кусков напомнил, что современные телефоны нужно заряжать почти каждый день, а вот кнопочные телефоны могут долго оставаться без подзарядки, чем удобны, к примеру, во время путешествий.

«Если взять продажи сотовых телефонов по России, то где-то порядка 25% людей используют кнопочные устройства. Это и частные лица, которые заменяют кнопочным телефоном стационарный, чтобы платить меньше денег, и бизнес-компании, которые используют кнопочный телефон в рабочих целях», — добавил эксперт.