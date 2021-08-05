МИД России: наступление талибов* в Афганистане выдыхается Фото: REUTERS

Наступление радикального запрещенного в России движения «Талибан»* в Афганистане выдыхается, у него отсутствуют ресурсы для захвата крупных городов, в том числе Кабула. Об этом в четверг, 5 августа, сообщил заместитель директора департамента информации и печати российского министерства иностранных дел Александр Бикантов во время брифинга.

- Ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов* отсутствуют. Наступление радикального движения на территории Афганистана постепенно начинает выдыхаться. Войскам правительства удалось вернуть контроль над утраченными уездами в некоторых провинциях, - сообщил дипломат.

По слова Александра Бикантова, в настоящее время военнослужащие Афганистана массово переходят на территорию Узбекистана и Таджикистана: афганские силовики не справляются с натиском талибов*, а боеспособность регулярных частей остается на низком уровне.

Как писал сайт kp.ru, накануне в министерстве иностранных дел России сообщили, что талибы* не представляют угрозы для стран Центральной Азии в ближайшей перспективе.

* Организация запрещена на территории РФ.