МИД РФ: талибы* не представляют угрозы для стран Центральной Азии

В ведомстве подчеркнули, что талибы должны понимать условия при переговорах с Москвой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российском МИДе прокомментировали опасность талибов* (движение является террористическим и запрещено в РФ) в ближайшей перспективе для Центральной Азии. По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии ведомства Замира Кабулова, движение не представляет угрозы для стран упомянутого региона.

В МИДе подчеркнули, что талибы* должны понимать условия при переговорах с Москвой и знать цену нарушенному слову.

Ранее профессор Николай Плотников исключил пребывание «Талибана»* на территории стран Средней Азии. Он отметил, что движение нацелено в первую очередь на решение внутренних проблем.

Как ранее сообщал портал kp.ru, глава российского МИДа Сергей Лавров назвал талибов* "вменяемыми людьми".

* Организация запрещена на территории РФ.