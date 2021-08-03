МИД РФ: талибы* не представляют угрозы для стран Центральной Азии

В ведомстве подчеркнули, что талибы должны понимать условия при переговорах с Москвой.
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В российском МИДе прокомментировали опасность талибов* (движение является террористическим и запрещено в РФ) в ближайшей перспективе для Центральной Азии. По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии ведомства Замира Кабулова, движение не представляет угрозы для стран упомянутого региона.
В МИДе подчеркнули, что талибы* должны понимать условия при переговорах с Москвой и знать цену нарушенному слову.
Ранее профессор Николай Плотников исключил пребывание «Талибана»* на территории стран Средней Азии. Он отметил, что движение нацелено в первую очередь на решение внутренних проблем.
Как ранее сообщал портал kp.ru, глава российского МИДа Сергей Лавров назвал талибов* "вменяемыми людьми".
* Организация запрещена на территории РФ.