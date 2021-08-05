В Госдуме отреагировали на призыв Зеленского к жителям Донбасса переезжать в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который посоветовал жителям Донбасса, считающими себя русскими, уезжать в РФ.

Парламентарий начал с того, что в современном мире люди могут жить где угодно. И никто не может указывать человеку, где ему жить, чем заниматься, если речь не ведется о противоправной деятельности.

Ели же человек связан, например, с преступным миром, то «должны применяться соответствующие санкции, но опять-таки это санкции к конкретным гражданам, которые не могут зависеть от национальности».

Говоря о заявлении Владимира Зеленского, депутат отметил, что оно еще больше разделяет страны. И вызывает сожаление тот факт, что украинский президент не оправдывает надежды своих граждан, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и прекращение войны в Донбассе.

- Зеленский текущими заявлениями расписывается в том, что он обманщик, нарушитель своих предвыборных обещаний и его реальная политика ничего общего не имеет с его предвыборной программой или как минимум предвыборными подходами, оглашенными публично в процессе предвыборной гонки, - отметил Новиков в беседе с газетой «Известия».

Ранее глава Украины призвал покинуть Донбасс тех, кто считает себя русскими. Остаться на данной земле должны только украинцы.