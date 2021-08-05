Apple планирует искать незаконные фото на смартфонах пользователей Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты компании Apple в настоящее время создают систему слежения за фотографиями на смартфонах пользователей iPhone. Компания планирует искать на устройствах запрещённые снимки. Об этом в четверг, 5 августа, рассказал эксперт по безопасности и доцент Института информационной безопасности Джонса Хопкинса Мэтью Грин на своей странице в Twitter.

По его словам, новая система, которую разрабатывает Apple, сможет выявлять на iOS-устройствах незаконные фото. Такая технология будет работать на основе хеширования снимков, которые хранятся в базах специальных служб.

Одной из возможных причин такого решения может быть желания американской компании бороться с жестоким обращением с детьми: на снимках будут искать соответствующие фото, а после передавать информацию правоохранителям. В самой Apple пока не подтвердили это нововведение.

Мэтью Грин назвал такую идею не слишком удачной. По словам эксперта по безопасности система может стать базой для слежки за трафиком данных, отправляемым и получаемым с iPhone.