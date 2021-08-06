Из изолятора под Москвой сбежали пятеро заключенных Фото: Мария ЛЕНЦ

Из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро заключенных, сообщает «Московский комсомолец».

Побег был совершен в 4:00 по московскому времени. О том, как заключенным удалось сбежать, пока неизвестно. Один из беглецов – Александр Мавриди, который находился в истринском ИВС по обвинению в убийстве владельца ООО «Мясная империя» Владимира Маругова в ноябре 2020 года.

В настоящее время ведутся поиски преступников, в них участвует весь личный состав полиции Подмосковья.

Как писал сайт kp.ru, в ночь на 2 ноября 2020 в подмосковной деревне Аносино двое проникли на территорию дома «мясного короля» Владимира Маругова. Вооруженные арбалетом и ружьем преступники связали миллионера и его подругу и стали угрожать им оружием. Бизнесмена застрелили, его спутнице удалось сбежать.

В апреле 2021 в Казани из здания Кировского районного мирового суда сбежал осужденный.