Синоптики предупредили москвичей о «желтой опасности» 6 августа 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей московского региона предупредили о надвигающейся неблагоприятной погоде. По прогнозам синоптиков, Москва и Московская область окажутся во власти сильных ветров, в некоторых районах возможны грозы.

В течении пятницы, 6 августа, порывы ветра могут усиливаться до 15 м/с. Такие показатели относятся ко второму – желтому – уровню погодной опасности.

По сданным специалистов Гидрометцентра, «желтая опасность» будет сохраняться до 21 часа 6 августа, сообщает РИАМО.

А вот на предстоящих выходных и первую половину следующей недели в регион снова вернется жара. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла.

Стоит отметить, что эта волна жары станет последняя за лето 2021 года, дальше погода будет более прохладная.

- Значения средней суточной температуры превысит климатическую норму на пять градусов, - цитирует Подмосковье сегодня прогнозы синоптиков.

Тепло будет не только днем, но и в ночные часы. Воздух остынет только до + 19 тепла, что очень хороший показатель для августа.