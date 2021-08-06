Врач-педиатр рассказала, как часто нужно мыть детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова дала рекомендации родителям, как часто нужно мыть детей. Дать такие советы медика побудили новости из-за океана.

Сразу две звездных семьи признались, что моют детей по своей системе. Мила Кунис и Эштон Кутчер применяют мыло при купании наследников один-два раза в неделе, либо если возникла необходимость.

Кристен Белл и Дэкс Шепард отправляют детей в душ только если от них появляется неприятный запах. Для родителей это сигнал, что на теле малыша распространились бактерии.

Ирина Добрецова согласна, что каждый день мыть ребенка с мылом не стоит, так как детская кожа очень нежная. Чтобы малыш стал чистым, достаточно простого душа.

До 12 лет нужно использовать специальные детские очищающие средства. А детей, которые еще не ползают вовсе не обязательно мыть с мылом. Всех остальных нужно купать утром и вечером.

- Но использовать средство в душе достаточно два-три раза в неделю. Если же ребенок играл в песочнице или купался в открытом водоеме, то нужно искупаться с мылом, - комментирует педиатр ФАН.

То есть, мыть ребенка с каким-либо средством стоит не только из-за появления запаха, но и по мере контакта с загрязняющими веществами. А чтобы не нарушить защитный баланс кожи, после использования мыла стоит применять лосьон или специальное молочко.

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