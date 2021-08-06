В России 6 августа 2021 выявлено 22 660 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в пятницу, 6 августа, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 2 583. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 1 909. Тройку замыкает Московская область с 1 394 инфицированными.

Согласно приведенным показателям, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 8,3 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 729 летальных исходов, а полностью выздоровели 20 141 человек.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 6 августа, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 402 564 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 163 301 заболевших, а полностью выздоровели 5 720 353 человека.