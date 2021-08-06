Цена на газ в Европе превысила исторический максимум Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Газ в Европе подорожал до 540 долларов за тысячу кубометров, обновив рекорд, следует из данных торгов.

По состоянию на 11:30 по московскому времени цена сентябрьского фьючерса на газ достигла максимума за пятничную торговую сессию – 546,3 доллара за тысячу кубометров. При открытии торгов цена составляла 542,6 доллара, в их ходе она снижалась до 535 долларов.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 цена газа на спотовом рынке Европы побила рекорд, превысив 480 долларов за тысячу кубометров. Тогда газ с поставкой на хабе TTF в Нидерландах всего за один день подорожал на 5%, достигнув отметки в 484 долларов.

В прошлом месяце цена газа колебалась в пределах от 410 до 440 долларов. Июльские плановые ремонты на газопроводах "Газпрома" - "Северном потоке" и "Ямале-Европе" - ранее были катализаторами роста цены.