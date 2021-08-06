Правительство РФ выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медработникам

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство России выделит свыше 46 млрд рублей для осуществления дальнейших специальных выплат медицинским работникам страны. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Как отметил глава кабмина, в рамках борьбы с коронавирусной врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях. «Правительство будет и далее их поддерживать, направим свыше 46 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам», - сказал премьер-министр.

Напомним, специальные доплаты медицинским работникам, находящимся в непосредственном контакте с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, были введены в стране в апреле прошлого года. В октябре 2020 года они были заменены специальными ежемесячными социальными выплатами, установленными до 31 декабря 2021 года. Врачи, которые борются с коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей. Также медикам компенсируется проезд до места работы.