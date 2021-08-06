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Здоровье6 августа 2021 14:09

Попова: В России научились за месяц справляться с подъёмом заболеваемости коронавирусом

Глава Роспотребнадзора напомнила, что ранее это занимало два с половиной месяца
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Анна Попова.

Анна Попова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией за четыре недели, хотя ранее это занимало два с половиной месяца. Такое заявление в пятницу, 6 августа, сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Там, где все было сделано вовремя, весь процесс подъема занял не более четырех недель, это хороший результат. Напомню, что прошлой весной это было гораздо больше. Осенью, в начале зимы это было практически 2,5 месяца», - заявила глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24», отметив, что четыре недели – это всего два инкубационных периода.

Попова также заявил, что сегодня заболеваемость коронавирусом растет в 35 регионах, причем в 15 из них она превышает среднероссийские показатели.

Напомним, ранее Попова заявила о необходимости достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к 1 сентября 2021, указав на то, что пока что уровень коллективного иммунитета в России недостаточен.