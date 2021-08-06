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Общество6 августа 2021 14:57

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию аварии на заводе «Газпрома» в Уренгое

В ведомстве отметили, что все выводы можно будет сделать только по окончанию расследования
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу/ТАСС

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу/ТАСС

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору сделала специальную комиссию, которая займется расследованием причин аварии на Уренгойским заводе «Газпрома». Об этом сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

«Выводы (тем более о последствиях) можно будет сделать только по окончанию расследования», - приводит «Интерфакс» сообщение ведомства, где отметили, что на заводе «произошла разгерметизация технологического оборудования цеха УДК-1 с последующим возгоранием».

Напомним, накануне на заводе по подготовке конденсата к транспорту, который расположен под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), произошел пожар. В результате инцидента никто не пострадал, но работы на заводе были прекращены, а конденсат был перекрыт.

На фоне происшествия прокачка газа по газопроводу Ямал - Европа вечером в минувший четверг, 5 августа, упала свыше чем в два раза. На сегодняшний день прокачка начала восстанавливаться и на данный момент составляет около 1,5 млн кубометров в час.