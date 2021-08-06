Губернатор Василий Орлов и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов обсудили защиту амурских сел от затопления

Губернатор Василий Орлов и глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов посетили села Владимировка, Усть-Ивановка, Гродеково. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Села Благовещенского района Амурской области защитят от затопления. В трех населенных пунктах, регулярно оказывающихся в зоне паводка, построят дамбы. В пятницу, 6 июня, губернатор Амурской области Василий Орлов и глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов посетили села Владимировка, Усть-Ивановка, Гродеково, которые в первоочередном порядке определены для строительства гидрозащитных сооружений. Глава региона и руководитель федерального ведомства осмотрели места возведения дамб и обсудили ход работ.

- Задача – посмотреть схему размещения берегозащитных сооружений, определиться с эффективностью мероприятий, - отметил Василий Орлов. – Работа по укреплению идёт. Задействована вся необходимая техника.

Во Владимировке строить дамбы местным жителям помогают спасатели МЧС, пожарные, курсанты ДВОКУ и военнослужащие 35-й армии. Село регулярно затапливает во время подъема воды. По словам главы сельсовета Александра Лимайкина, это уже пятое подтопление с 2013 года. Строительство дамбы решает проблему только частично из-за особенностей почвы и грунтовых вод. Поэтому специалистам необходимо просчитать, что окажется более эффективным: построить гидрозащитные сооружения или переселить людей из зоны затопления.

В начале 2020 года глава Приамурья Василий Орлов и министр природных ресурсов РФ Александр Козлов договорились о выделении средств на корректировку проектной документации по строительству объектов инженерной защиты в Усть-Ивановке, Владимировке и Гродеково. Областной бюджет выделил на эти цели 50 миллионов рублей. Совместно с Минприроды РФ создана рабочая группа. Планируется, что корректировка проектов будет закончена до конца года. После этого специалисты смогут подсчитать стоимость берегозащитных сооружений в этих селах и изменить проектные решения.

Кроме того, в ближайшее время в Амурской области завершится работа по определению границ затопляемых зон. Определить границы необходимо для того, чтобы в дальнейшем запретить строительство жилых домов и социальных объектов в зонах паводков. Например, во Владимировке, где систематически наблюдается подъём воды и подтопления, по суду после 2013 года было зарегистрировано 25 домов. В этом году в Амурской области также запланированы работы по углублению дна на малых реках, которые каждый год разливаются и наносят урон жителям региона.