Путин поручил до конца 2023 обеспечить 100% доступность детских садов для детей до 3 лет

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Соответствующий перечень поручений был размещен на сайте Кремля в пятницу, 6 августа.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ - с учетом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», - говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Первый доклад о проделанной работе кабмин должен представить до 15 декабря текущего года, а следующие предоставлять по одному разу в полгода.

В этом это же перечне поручений российского лидера указано, что к 2023 - 2024 учебному году в стране не должно остаться третьих смен в школах.