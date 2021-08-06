Мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде в Токио Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пятницу, 6 августа, неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в Токио, и скрылся с места преступления.

Как передает портал Livedoor News, на данный момент правоохранительные органы ведут преследование мужчины. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, которые находятся в сознании.

Напомним, как писал сай kp.ru, в середине июля в Красноярском крае мужчина ранил ножом водителя и двух пассажиров автобуса Красноярск - Минусинск. Незадолго до этого в Ростовской области мужчина напал с ножом на троих пассажирок рейсового автобуса. Одна из женщин умерла на месте, две остальные с резаными ранами попали в больницу. Люди рассказали, что все произошло внезапно, и подобной выходки никто не ожидал. По словам очевидцев, мужчина в какой-то момент просто вскочил и начал размахивать ножом.