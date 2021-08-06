Минюст официально включил ФБК* в список запрещенных организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 6 августа, Министерство юстиций России официально включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* а также «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ)* и общественное движение «Штабы Навального»* в список запрещенных организаций.

Как писал сайт kp.ru, накануне в среду, 4 августа, первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании экстремистскими организациями ФБК*, а также ФЗПГ* и общественного движения «Штабы Навального»*. Таким образом, решение суда вступило в законную силу.

Напомним, 9 июня, суд признал Фонд борьбы с коррупцией*, «Фонд защиты прав граждан»* и общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими, приняв решение об их ликвидации и запрете на российской территории.

* Общественное движение «Штабы Навального», Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагентов.