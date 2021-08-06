Путин поручил правительству провести 4G в глухие поселки и деревни

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 января следующего года согласовать с сотовыми операторами целевые показатели по обеспечению покрытия сетями мобильной связи 4G в малочисленных поселках, а также вдоль автодорог в качестве условий продления разрешений на частоты LTE.

«Обеспечить согласование с операторами подвижной радиотелефонной связи целевых показателей развития инфраструктуры связи стандарта LTE в малочисленных населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог в качестве условий, необходимых для продления разрешений на использование частот четвертого поколения», - говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Первый доклад о проделанной работе кабмин должен представить до 1 января 2022 года, а следующие предоставлять по одному разу в полгода.

В ходе заседания Совета 19 июля российский лидер предложил использовать истекающий в сентябре срок действия LTE-лицензий сотовых операторов России как повод предложить им взять на себя обязательство по покрытию сетями 4G маленьких поселений и автотрасс.