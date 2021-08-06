Путин поручил до конца 2023 года избавиться от нелегальных свалок

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству совместно с региональными властями до конца 2023 года завершить максимально возможный объем работ по ликвидации незаконных свалок.

В поручении главы государства речь идет о стихийных свалках в границах городов, которые были включены в федеральный проект «Чистая страна». Дополнительные решения необходимо предусматривать с выделением ассигнований из федерального бюджета, в том числе на типизацию технологических решений по ликвидации подобных свалок.

Соответствующий доклад должен быть представлен российскому лидеру до 1 ноября 2021 года.

Кроме того, полпредам президента в федеральных округах поручено вести контроль по выполнению высшими должностными лицами российских субъектов мероприятий по ликвидации таких несанкционированных свалок.

Напомним, в федеральный проект «Чистый воздух», который включен в национальный проект «Экология», входят 12 городов с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией.