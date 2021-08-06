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Общество6 августа 2021 17:42

Мужчина, выбросивший двухлетнего сына из окна в Москве, заключен под стражу

Мужчина выбросил своего ребенка с пятого этажа
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Мужчина, выбросивший двухлетнего сына из окна в Москве, заключен под стражу

Мужчина, выбросивший двухлетнего сына из окна в Москве, заключен под стражу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, который выбросил своего двухлетнего ребенка из окна. Согласно судебному решению, Леонид Кудрявцев заключен под стражу до 4 октября текущего года.

«В отношении Кудрявцева Леонида избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 4 октября», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Напомним, мужчина выбросил своего двухлетнего сына из окна пятого этажа жилого дома в Юго-Восточном административном округе Москвы. После жесткого падения ребенок выжил, и был госпитализирован с травмами в больницу. Известно, что все произошедшее произошло на глазах у тещи мужчины. Бабушка мальчика предполагает, что отец мог употреблять наркотические вещества.

В отношении отца ребенка расследуется дело о покушении на убийство малолетнего.

Выбросил 3-летнего сына с 5 этажа
В Москве 24-летний отец выбросил с балкона 5 этажа собственного ребенка. Говорит, что тем самым хотел его вылечить. Малыш находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Мы очень надеемся, что он очень быстро поправится!