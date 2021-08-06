МЧС: в России пройденная огнем лесных пожаров площадь превысила 6 млн га

МЧС сообщила, что пройденная огнем лесных пожаров площадь превысила 6 млн га Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что с начала пожароопасного периода в России пройденная огнем лесных пожаров площадь превысила 6 млн га. Об этом он рассказал на совещании президента России Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ.

- С начала пожароопасного периода на территории РФ возникло более 11 тыс. очагов лесных пожаров. Площадь составила более 6 млн гектаров. С 1 июня текущего года в результате природных пожаров возникал риск перехода огня на 16 населённых пунктов. К счастью, этого не произошло, — сообщил Зиничев.

Он добавил, что больше всего зданий было разрушено в Челябинской области — 78. Также в Минприроды считают, что затраты на борьбу с лесными пожарами в РФ необходимо увеличить более чем в два раза, до 14 млрд рублей.

Напомним, что на юге Челябинской области в середине июля возникли сильные природные пожары. Огонь уничтожил более 50 домов в поселке Джабык Карталинского района и 10 жилых домов в Запасном. Владимир Путин прибыл в регион, чтобы осмотреть пострадавшие районы.