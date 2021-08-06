Владимир Путин запустил работу цементного завода "Цемикс" в Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин дал старт работе завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Абзелиловском районе Башкирии.

До этого глава государства осмотрел производственно-технологическую площадку нового завода.

В церемонии запуска приняли участие владелец группы "Ласселсбергер" Йозеф Ласселсберг и глава Башкирии Радий Хабиров. Также с видеообращением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.

На предприятии планируется производить до 240 тысяч тонн белого цемента, 100 тысяч тонн микрокальцита и до 300 тысяч тонн сухих строительных смесей.

В мае 2021 года Владимир Путин официально открыл новый автозавод Aurus. В Татарстане, в особой экономической зоне Алабуга (город Елабуга), началась полноценная серийная сборка люксового лимузина Senat. В следующем году на поток планируется поставить и премиальный внедорожник Komendant. Президент отметил, что серийное производство целого семейства представительских авто в России создается впервые. В линейке Aurus сейчас 15 разных моделей машин и два мотоцикла.