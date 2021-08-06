Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика6 августа 2021 20:55

Путин: правительство наметило ряд мер по сдерживанию инфляции

Это уже положительно влияет на российскую экономику, отметил глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Владимир Путин заявил, что правительство наметило ряд мер по сдерживанию инфляции

Владимир Путин заявил, что правительство наметило ряд мер по сдерживанию инфляции

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство РФ наметило ряд мер по сдерживанию инфляции. Он добавил, что это уже положительно влияет на российскую экономику.

- Правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. В целом, это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику, — сообщил глава государства на встрече с работниками цементного завода "Цемикс" в Башкирии.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 октября текущего года утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Российский лидер также дал поручение до 1 октября утвердить стратегии цифровой трансформации экономики, социальной сферы и государственного управления. Первый доклад по данной работе должен быть представлен глав государства до 15 ноября текущего года, второй доклад до 15 июня 2022 года, а следующие доклады должны представляться раз в полгода.