Путин: правительство наметило ряд мер по сдерживанию инфляции

Владимир Путин заявил, что правительство наметило ряд мер по сдерживанию инфляции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство РФ наметило ряд мер по сдерживанию инфляции. Он добавил, что это уже положительно влияет на российскую экономику.

- Правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. В целом, это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что это должно в целом влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительным образом влияет на нашу экономику, — сообщил глава государства на встрече с работниками цементного завода "Цемикс" в Башкирии.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 октября текущего года утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. Российский лидер также дал поручение до 1 октября утвердить стратегии цифровой трансформации экономики, социальной сферы и государственного управления. Первый доклад по данной работе должен быть представлен глав государства до 15 ноября текущего года, второй доклад до 15 июня 2022 года, а следующие доклады должны представляться раз в полгода.