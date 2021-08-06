Путин: рабочий класс в России — ведущая политическая сила

Владимир Путин заявил, что рабочий класс в России — это ведущая политическая сила Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин считает, что представители рабочего класса являются ведущей политической силой в стране.

- У нас давно это повелось, все время говорили, что рабочий класс у нас - ведущая политическая сила. Это было советским штампом, но на самом деле так оно и есть. Просто суть рабочих профессий меняется, — сказал глава государства на встрече с работниками цементного завода "Цемикс" в Башкирии.

Он добавил, что рабочая профессия со временем усложняется. В частности, приходится иметь дело с искусственным интеллектом, большими данными и беспилотной техникой.

В 2020 году Владимир Путин заявил, что россияне хотят видеть РФ успешной и благополучной, где человек является главной ценностью. Также гражданам необходимо достойно жить, учиться, трудиться, детей растить и жить в стране с широкими возможностями самореализации в мире, отметил глава государства.