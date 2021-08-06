Умер Юрий Трутнев, академик РАН, выдающийся ученый-физик

Академик РАН, профессор Юрий Трутнев. Фото: rosatom.ru

В пятницу, 6 августа, на 94-м году умер Юрий Трутнев, выдающийся советский и российский ученый-физик, доктор технических наук, академик Российской академии наук (РАН). О смерти первого заместителя научного руководителя по перспективным разработкам РФЯЦ-ВНИИЭФ сообщили в госкорпорации «Росатом». Гендиректор корпорации Алексей Лихачев выразил соболезнования родным, близким и коллегам ученого.

«Юрий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия. Его достижений хватило бы на целую плеяду ученых. Совсем недавно мы отмечали 70-летие трудовой деятельности Юрия Алексеевича. За годы своей работы он стал самым активным и плодовитым разработчиком термоядерного оружия в нашей стране. Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне», - приводит его слова сайт «Росатома».

Лихачев отметил, что Юрий Трутнев успешно трудился до последних дней своей жизни, его имя «навсегда вписано в историю атомной науки», а в памяти всех, кто его знал, он останется «как яркий и самобытный ученый, неутомимый исследователь, человек высоких нравственных принципов и государственного мышления».

СПРАВКА «КП»

Юрий Алексеевич Трутнев – академик РАН, профессор кафедры теоретической физики МИФИ, один из ведущих специалистов по созданию ядерных и термоядерных зарядов. Родился 2 ноября 1927 года в Москве, в семье советского учёного в области почвоведения и агрохимии Алексея Григорьевича Трутнева. После окончания физического факультета Ленинградского государственного университета в 1951 году был направлен на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ).

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Занимал должность первого заместителя научного руководителя Российского федерального ядерного центра с 1999 года.