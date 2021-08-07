Экс-депутат Рады рассказал о планах по разделу Украины
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Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев предупредил украинцев о приближающемся разделе незалежной.
По его словам, сегодня в стране проходит мобилизация радикально настроенных граждан, которые сбиваются в группы. Как он пояснил, их смогут использовать как инструмент для раскачки ситуации и провокаций в Киеве уже этой осенью.
«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние ... Играть будут правым полем», - сообщил экс-депутат в эфире телеканала «Наш».
Мураев отметил, что радикалов финансируют через фонд «Возрождение», а также в этом участвует бывший президент Украины Пётр Порошенко, при этой действующий украинский лидер Владимир Зеленский не понимает, что происходит, из-за своего «детского мышления».
«В случае глобального противостояния нас «спасут» все. Поляки «спасут» Галичину, венгры «спасут» Закарпатье, румыны «спасут» Бессарабию и Буковину», - добавил политик.
Экс-депутат также считает, что часть территорий на юго-востоке Украины отойдет под юрисдикцию России, в результате чего, от незалежной может остаться только «небольшой кусочек»