Журналист обвинил главу МИД Швеции в раскрытии гостайны пранкерам Вовану и Лексусу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министра иностранных дел Швеции Анн Линде обвинили в разглашении гостайны во время телефонного разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом сообщает издание Ttela.

Как заявил обозреватель издания Ttela Руне Ланестранд, в ходе разговора глава МИД Швеции рассказала россиянам подробности внешнеполитической игры в Европейском союзе и политических сделок между странами, а также открыто сообщила о том, что деньги шведских налогоплательщиков «по-тихому» переводятся российской оппозиции через третью страну.

«У нас не может быть такого глупого министра иностранных дел, который позволяет так легко обмануть себя и в обычном телефонном разговоре раскрывает государственные тайны, которые в других обстоятельствах засекречены», - написал журналист.

Ланестранд также отметил, что при этом шведские политики «почти ежедневно пугают» граждан попытками Москвы повлиять на развитие страны, и назвал это лицемерием.

Напомним, российские пранкеры позвонили главе МИД Швеции в конце июля текущего года, представившись Юлией Навальной, женой оппозиционера Алексея Навального, а также его помощником Леонидом Волковым. В ходе разговора Линде допустила возможность финансовой помощи российской оппозиции со стороны Швеции, но отметила, что об этом нужно говорить не по телефону и не с ней.