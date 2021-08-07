"Вектор": В России известен случай, когда суперраспространитель коронавируса заразил 1,5 тысячи Фото: Александр ГЛУЗ

Один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу полторы тысячи других. О таком зафиксированном случае сообщил руководитель филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов, отметив, что это максимальный случай суперраспространения, который зафиксировали в стране.

«В России случай суперсидинга, или суперраспространения, максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», - приводит ТАСС слова эксперта.

При этом, согласно статистике, один заболевший коронавирусом заражает в среднем от одного до трёх человек. Как отмечается, в случае с «индийским» штаммом COVID-19 число инфицированных может достигать пяти - шести человек.

«Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идёт в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», - отметил Семёнов.