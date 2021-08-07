МВД представило портрет среднестатистического преступника в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчины, не имеющие постоянного источника дохода и ранее причастные к противоправным действиям, чаще всего совершают преступления в России. Такие данные о состоянии преступности за полгода приводит Министерство иностранных дел РФ.

Согласно приведенным данным, за шесть месяцев текущего года сотрудники правоохранительных органов выявили в России 446 тысяч преступников, из которых 64 процента (285 тысяч человек) не имели постоянного источника дохода и 58 процентов (257 тысяч) уже совершали преступления ранее.

Как отмечается, каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, однако общее их число за год сократилось на 7 процентов.

Кроме того, большинство преступлений совершают мужчины, российские граждане. По данным ведомства, на женщин приходится каждое шестое преступление, а на долю иностранцев - меньше 4 процентов. Всего за шесть месяцев текущего года в стране выявили 16 тысяч иностранных граждан, которые совершили преступления, 80 процентов из них является выходцами из стран СНГ. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 6 процентов.

МВД также сообщает о сокращении преступности среди несовершеннолетних и студентов на 15 процентов и 12 процентов, соответственно. Согласно приведенной статистике, всего за полугодие задержаны более 13,7 тысяч несовершеннолетних, а также свыше 15,8 тысяч учащихся и студентов, которые совершили преступления.