SpaceX собрала самую большую в истории ракету Starship Фото: соцсети

Американская компания SpaceX завершила сборку самой большой в истории ракету Starship. Снимки ракеты корпорация опубликовала на официальной странице в Twitter.

В длину двухступенчатая ракета Starship, которая включает Booster 4 (прототип ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототип собственно космического корабля Starship) достигает около 120 метров. Сборка ракеты проводилась на космодроме SpaceX в штате Техас, местности Бока-Чика.

На сегодняшний день Ship 20 снят с Booster 4. В SpaceX собираются провести отдельные испытания данных ступеней, после чего будут задействованы совместные. В компании не исключают, что связка Booster 4 и Ship 20 может совершить совместный полет, но это потребует разрешения Федерального управления гражданской авиации США.

Напомним, 6 мая компания SpaceX успешно завершила испытания по вертикальной посадке прототипа космического корабля Starship, который предназначен для полетов на Марс.